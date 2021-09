Op slag van rust ziet GA Eagles in Leeuwarden Cambuur langszij komen

LIVEBLOGGo Ahead Eagles speelt vanavond de vierde wedstrijd van het seizoen in de eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen trapt om 18.45 uur af voor de uitbeurt bij SC Cambuur.

Delen per e-mail

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ogechika Heil maakt zijn officiele debuut voor GA Eagles. De Duitse huurling van Hamburger SV kwam tot dusver alleen als invaller binnen de lijnen. Vorige week in de oefenwedstrijd tegen VfL Bochum was Heil wel zeker van een basisplaats.

Mats Deijl keert terug als rechtsback, waardoor Boyd Lucassen naast Luuk Brouwers terugkeert op het middenveld. Dat betekent dat Philippe Rommens genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Wedstrijdfeiten:

• Cambuur en GA Eagles troffen elkaar 55 keer in competitieverband in het betaalde voetbal. Cambuur won bijna de helft van al die duels, GA Eagles was 17 keer de sterkste.

• In Leeuwarden is Cambuur vaak de baas. Van de 28 wedstrijden in Friesland won GA Eagles er slechts vijf, tegenover Cambuur 18.

• Aan de hand van trainer Kees van Wonderen werd dat vorig seizoen even anders. GA Eagles won twee keer in Leeuwarden van Cambuur (KNVB-beker en competitie), in De Adelaarshorst bleef het eerste divisieduel 0-0.

• Cambuur scoort vrijwel altijd thuis tegen GA Eagles. In de laatste tien duels lukte dat alleen afgelopen seizoen niet toen GA Eagles met 0-2 won.

• Ook vorig seizoen werd Cambuur-GA Eagles ook 11 september gespeeld. Dat was in de Keuken Kampioen Divisie.

• In de eredivisie won GA Eagles nooit in Friesland. Alleen in 1993 werd een puntje gepakt (1-1). Het was meteen de enige treffer van GA Eagles op Cambuur-bodem.

• Go Ahead kan voor het eerst sinds het seizoen 1995/1996, toen het zijn laatste 6 uitduels in de eredivisie verloor, 5 opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie verliezen.

• GA Eagles verloor de eerste twee duels van Heerenveen en Feyenoord en won van Sparta. Ook Cambuur heeft 3 punten na de zege op FC Twente.

• Go Ahead is de enige Overijsselse club die dit seizoen een wedstrijd won in de Eredivisie. Provinciegenoten FC Twente, Heracles en PEC wachten allemaal nog op hun eerste zege.

• Go Ahead (62) kreeg dit Eredivisie-seizoen van alle clubs de meeste doelpogingen tegen. Warner Hahn (14) verrichtte van alle doelmannen de meeste reddingen.

• De Cambuur-spelers Doke Schmidt en Sam Hendriks hebben een eredivisieverleden bij GA Eagles, waar Ragnar Oratmangoen een Friese historie kent.

• Scheidsrechter Makkelie heeft de leiding in het Cambuur-stadion.

• Aftrap zaterdag 18.45 uur.

Volledig scherm LEEUWARDEN, Cambuur Stadium, 11-09-2021 , season 2021 / 2022 , Dutch Eredivisie. Ogechika Heil, Cambuur player Michael Breij during the match Cambuur - Go Ahead Eagles © Pro Shots / Erik Pasman