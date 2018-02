Op 't puntje van je kussen voor de vrachtwagenversie van Carmen

De Classic Express van het Prinses Christina Concours trekt langs basisscholen. De klassen krijgen een inkijkje in klassieke muziek. Zitten met hun neus bovenop de musici en de instrumenten. En die musici staan niet in rokkostuum. Maar op gympies en in spijkerbroek. Klassiek komt zo wel heel dichtbij.

Fluitist Daniel Tibben, harpist Sanne Bakker en pianiste Noelle Drost hebben een paar dingen gemeen: ze wonnen prijzen in het Prinses Christina Concours voor jonge musici, zijn dik onder de 20 jaar en spijbelen vandaag van hun eigen opleiding om de kinderen blij te maken met muziek. Hoewel, spijbelen is een te groot woord: de talenten zijn ook in het dagelijks leven zoveel met muziek bezig, dat hun opleidingen het prima vinden als ze weer een dagje hun passie tentoonspreiden.

Ze nemen groep 5 mee op ruimtereis, langs de flamenco en Carmen. Beantwoorden alle vragen over instrumenten, leggen uit waar de pianopedalen voor zijn en zijn vooral dichtbij. Zo dichtbij de Loïs van 9 op de voorste rij kussens zich een hoedje schrikt van de klanken van de harp van Sanne. ,,Maar ik had niet achteraan willen zitten'', zegt ze na afloop van het concert. Groep 5 is de eerste. In twee dagen tijd volgen de andere groepen van de Diepenveense school.

Uniek

De vrachtwagen ziet er van binnen in het geheel niet uit als een vrachtwagen. De akoestiek is door de TU Delft zo gemaakt dat het galmt als de mooiste concertzaal. De kinderen liggen en zitten op de zachte blokken en doen mee op het ritme van de muziek. ,,Het zijn vaak de volwassenen die denken dat kinderen klassiek niet leuk vinden'', weet Afke Wijma van het PCC. De truck is uniek in de wereld, en elke keer weer weten de muzikanten kinderen te vervoeren.

Voor de Zonnewijzer is de komst van de klassieke musici een bewuste keuze. Een keuze die wel wat kost. ,,Dit wordt aangeboden door de ouderraad'', zegt directeur Nanneke Pol. ,,Vaak proberen we ervaringen te zoeken die gesubsidieerd worden. Maar we willen de kinderen vooral ervaringen bieden buiten de gewone lessen om. En dan is dit wel heel bijzonder. Dit vergeten de kinderen nooit meer.'' Diano (9) in ieder geval niet. Hij speelt zelf gitaar. ,,Dat is niet zo moelijk.'' Maar die harp, van zo dichtbij... ,,Echt mooi'', zegt hij vol ontzag.