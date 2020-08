Op valreep nieuw geschil met aannemer over kosten bouw Deventer filmtheater

Update Verzeke­raars melden recordaan­tal autobran­den in Gelderland, aantal in Overijssel en Flevoland daalt licht

26 augustus Het totaal aantal autobranden dat in 2019 bij verzekeraars is gemeld, is met 12 procent gestegen naar 4941. In Gelderland steeg het aantal zelfs met 27 procent, van 509 naar 650. Het Verbond van Verzekeraars heeft dat bekendgemaakt en noemt de stijging ‘een zorgelijke trend'.