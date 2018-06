Op veld onwel geworden speler SV Colmschate maakt het 'naar omstandigheden goed'

Deventer Bergkerk figureert in Italiaanse film

15 juni De Deventer Bergkerk is prominent in beeld in een nieuwe Italiaanse filmdocumentaire die momenteel te zien is in filmhuizen wereldwijd. In Filmhuis de Keizer in Deventer is de film Hitler versus Picasso and the others dit weekeinde te zien. Figurant en geinterviewde Daaf Ledeboer leidt de film in.