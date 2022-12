Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Maximum­snel­heid gaat komend voorjaar flink omlaag op weg dwars door Epse: veiliger oversteken

Een deel van de Lochemseweg (N339), die het dorp Epse splijt, wordt komend voorjaar aangepakt. De bedoeling is dat de druk bereden weg veiliger wordt gemaakt, met name voor inwoners. De belangrijkste aanpassing: de maximumsnelheid gaat naar beneden, naar 30 kilometer per uur.

13 december