Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Werk van Frans Huysmans (1885-1954) © Museum Noord Veluwe Nunspeet

EXPOSITIE

Bergense School

In het Noord Veluws Museum in Nunspeet is de tentoonstelling van Frans Huysmans(1885-1954) te zien. De kunstenaar leerde de kneepjes van het vak in Schoorl en Bergen. Hij maakte deel uit van de groep kunstenaars die bekend zou worden als de Bergense School. Dat werk kenmerkt zich door figuratie met kubistische invloeden in donkere tinten.

Volledig scherm De Boerenkoolwandeltocht in Epe. © Jacobien De Krijger

SPORTIEF

Boerenkoolwandeltocht

Een stevige wandeling door de natuur beleef je zaterdag in Epe. Daar start vanaf 09.30 uur aan de Lohuizerweg 18 de boerenkoolwandeltocht. De drie verschillende routes lopen door een prachtig bosgebied met vele unieke plekjes en zijn geschikt voor alle leeftijden. Na afloop is er boerenkool met worst.

Volledig scherm Verborgen vertrekken in Huize Verwolde zijn dit weekend opengesteld. © Huis Verwolde

RONDLEIDING

Grand Tour Verwolde

In het winterseizoen gaat huis Verwolde in Laren alleen op specifieke dagen als deze zondag open voor de rondleiding ‘Grand Tour’. Tijdens deze rondleiding zie je vertrekken die normaal gesloten blijven. Dit weekend mag het publiek een kijkje nemen in de sanatoriumkamer en de Van Nieukerkenkamer.

Volledig scherm Pink Floyd Project © Michael Verbeek

THEATER

Pink Floyd Project

Na hun grote show The Wall 40 Years neemt Pink Floyd Project je zaterdag in theater Orpheus in Apeldoorn mee naar 1973. Het jaar waarin Pink Floyd transformeerde van undergroundband naar wereldact. Een spectaculaire reis terug in de tijd waarin de band een show voorschotelt zoals Pink Floyd die vijftig jaar geleden zelf speelde. Aanvang 20.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Schilderijen van Jan-Albert Ernsten. © Jan-Albert Ernsten

EXPOSITIE

Expressieve olieverfkunst

De expressieve olieverfschilderijen van Jan-Albert Ernsten worden tot en met 14 maart getoond aan de wanden van de Kunstplaza in kulturhus Holten. Jan-Albert Ernsten is een amateurkunstenaar uit Lelystad. Hij maakt expressieve olieverfschilderijen in vrolijke kleuren of in krachtig zwart wit. De kunst is te zien tijdens kantooruren van het kulturhus Holten.