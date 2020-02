Opa (90) uit Deventer moet cel in na misbruiken eigen kleindochters: ‘Hij heeft ze onder druk gezet’

Eerste schop in de grond voor Buurtplein Okkenbroek

12:30 In Okkenbroek gaat eind maart de eerste schop in de grond van het nieuwe Buurtplein. Het voormalige schoolplein krijgt een ontdektuin met veel struiken en planten voor insecten en andere beestjes, een waterpomp, koersbalveld, jeu de boules, volleybalveld, een klimmuur en andere uitdagende toestellen. Inwoners van Okkenbroek zijn al sinds 2018 bezig om het plein van de grond te krijgen. De werkgroep heeft eerst bij buurtbewoners, kinderen, ouderen en verenigingen de wensen geïnventariseerd. Daarnaast is gekeken hoe het nieuwe plein het dorp aantrekkelijker kan maken. Hieruit is in samenwerking met Nijha, een bedrijf gespecialiseerd in beweeg- en speeltoestellen, een volgens de werkgroep ambitieus ontwerp uitgekomen. Het Buurtplein is gefinancierd door fondsen en investeerders. Nu ook de Provincie een bijdrage heeft geleverd kan heel Okkenbroek de komende maanden aan de slag.