Opbouw gemeentehuis in Twello eindelijk van start: gemeente vindt aannemer

Is racen over de Dorps­straat in Diepenveen straks verleden tijd? ‘De plannen zijn prima’

12 november De maximumsnelheid in het noordelijke stukje Dorpsstraat in Diepenveen was volgens bewoners jarenlang onlogisch. In de hele straat werd al 30 gereden, behalve in hun ‘antieke deel’, daar was de maximum snelheid al die tijd 50 kilometer per uur. Met het geld dat de gemeente beschikbaar heeft, is geen complete herinrichting mogelijk. Hoe gaat de straat er komend jaar uitzien?