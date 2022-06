Opbouw Zomerkermis doet zich voelen op pas vernieuwd Grote Kerkhof in Deventer, schade blijkt klein

Deventer vader (60) misbruikte zoon uit Wijhe: slachtof­fer spreekt over ‘douchemar­te­lin­gen’

Zijn zoon sprak tegen de politie over ‘douchemartelingen’. De vader zat vanochtend gebroken in de rechtbank. Ja, hij had zijn zoon inderdaad misbruikt. Meer dan eens. Nu moet hij vrezen voor de gevangenis. ,,Ik heb iets vreselijks gedaan.’’

31 mei