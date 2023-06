Opeens een stokoude schuld moeten betalen, mag dat zomaar? ‘Mensen kijken vaak niet goed’

Deventer school voor speciaal onderwijs voorlopig gered, toekomst blijft onzeker

De school voor voortgezet speciaal onderwijs in Deventer gaat per 1 september tijdelijk naar de Zutphenseweg, in het voormalige hoofdkantoor van de vroegere Thomassen & Drijver fabriek. De school groeit als kool: de vraag blijft waar de school over enkele jaren in Deventer terecht kan. ,,Dit is slechts tijdelijk.”