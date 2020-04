Open dag Saxion: Duizenden kijken in online lokalen en de vragen komen gewoon in de chat

Corona-update | Oplichters willen profiteren van coronacri­sis en roep om opening verpleeg­hui­zen

19:45 De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: zorgen in de cultuursector, oplichters tijdens de coronacrisis, afgeblazen evenementen en mooie steunbeelden.