Openbare verhoren in onderzoek naar filmtheater De Viking

15 miljoen euro

De bouw van De Viking is vorig jaar begonnen. In de aanloop naar de start van de bouw is de gemeenteraad twee keer om extra geld gevraag. Nieuwe meerkosten zitten er aan te komen. In totaal is er nu ongeveer 15 miljoen euro met de bouw gemoeid, terwijl eerder op ruim 10 miljoen was gerekend.