Openluchtbioscoop in Deventer: Engels kostuumdrama op zomerse Brink

Video Vitens waarschuwt voor extreem waterver­bruik: ‘Een dun straaltje water uit de kraan, dat willen we niet’

8:17 Het zwembadje tot de nok vol, na het zonnen een koude douche en ’s avonds nog even met de tuinslang langs de planten. Het is op warme dagen allemaal vanzelfsprekend in Nederland. Maar hoe lang nog? Het waterverbruik stijgt ieder jaar, terwijl iedere druppel schoon drinkwater energie kost. Vitens trekt aan de bel vanwege extreem waterverbruik. De Stentor volgde op de productielocatie in Zwolle de weg die ons drinkwater aflegt.