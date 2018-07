Operatie Deventer op Stelten begonnen met ruim duizend ouderen in het park

De meeste mensen in het plantsoen zijn er op uitnodiging van het Rode Kruis. Waar de organisatie al sinds een paar jaar oog heeft voor ouderen, eenzamen en gehandicapten niet zelf naar Deventer op Stelten kunnen komen, is er dit jaar een ambitieus idee ontstaan. Waarom niet 1250 mensen naar het park brengen, omdat de stad 1250 jaar bestaat? Een enorme operatie waarbij veertig busjes en 12 touringcars betrokken zijn. Een strak schema om iedereen op tijd op de plek en weer in bed te krijgen.