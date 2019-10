Opgepast: Lebuinus in Deventer nog tot morgen springkussentempel

Een stel van in de vijftig druipt enigszins teleurgesteld af. Ongestoord de monumentale Lebuinus bekijken zit er even niet in. De kerk is deze herfstvakantie geen domein van bezinning en rust, maar van springende, dansende en bovenal krijsende kinderen. Springkussenfestijn Kidspret heeft domicilie gevonden in het godshuis, tot en met morgen.