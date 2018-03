Ophef afblazen komst lid Turkse AK-partij gaat aan bezoekers vrijdaggebed voorbij

Binnen de hekken van de moskee loopt Mesut Koyuncu, bestuurslid van de Centrum Moskee. Donderdag hoorde hij dat de bijeenkomst door de Union of European Turkish Democrats (UETD) werd gecanceld. Hij vindt het niet erg. ,,Dat scheelt ons weer zaal op- en afbouw,’’ lacht Koyuncu. ,,Wij verhuren de zaal, met de inhoud van een bijeenkomst van een organisatie die de zaal huurt bemoeien we ons niet. Wat ik weet is dat het een bijeenkomst was voor genodigden, uit het hele land. Dat de oud-minister niet welkom is, dat is politiek. Daar heb ik geen mening over.’’

Jammer

Mustafa Kara (43) uit Deventer is een van de weinige bezoekers van het vrijdaggebed die wel zijn visie wil geven, al was hij ook niet op de hoogte van de bijeenkomst met de oud-minister. Kara vindt het jammer dat ze niet welkom is. ,,Ik zie er geen probleem in dat ze hier haar verhaal wil doen. Wij hebben nog best wel een verbinding met Turkije. Als alles binnen de grenzen blijft, moet het toch kunnen? Ik denk dat ze in Den Haag nu een statement willen maken na de gebeurtenissen destijds in Rotterdam. Ik snap dat ze zoiets nu willen voorkomen. Maar als alles goed is geregeld, zou haar komst geen probleem kunnen zijn.’’