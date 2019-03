Opheldering gevraagd over misstanden hondenfokker in Lettele

In Lettele werden onlangs bij een fokker honderd zieke, bange en gestresste honden weggehaald. De verschillende rassen bleken onverzorgd, hadden ontstoken wonden, pijnlijke heupen, onverzorgde en vervilte vacht en afwijkende ontlasting. De honderd ernstig verwaarloosde dieren zijn in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondergebracht bij diverse opvanghouders die een contract hebben met de RVO. Er is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de misstanden bij het omstreden hondenpension.

Dierenwelzijn

Deventer Sociaal, een oppositiepartij in Deventer, wil onder meer van het college weten of er eerder contact is geweest met de inspectie en de Dierenbescherming over deze kwestie. Daarnaast vraagt de fractie of het college naar aanleiding van deze kwestie, in de toekomst bij het verlenen van een vergunning - of een wijziging van het bestemmingsplan - dierenwelzijn als een van de voorwaarden voor verlening/goedkeuring op wil nemen en welke andere maatregelen genomen kunnen worden om 'dit soort misstanden te kunnen voorkomen’.