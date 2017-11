Opheldering gevraagd over problemen bij PlusOV Deventer

De fractie van Deventer Sociaal wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders in Deventer over de problemen bij PlusOV. De oppositiepartij heeft schriftelijke vragen gesteld nadat eerder deze week een vernietigend rapport verscheen over de chaos bij de regionale vervoerscentrale.

Deventer Sociaal wil onder meer weten of het college het realistisch vindt dat binnen een paar weken de meeste problemen binnen de organisatie zijn opgelost. De Voorster wethouder Wim Vrijhoef kwam tot die uitspraak in deze krant. Verder wil de partij weten hoe het kan dat de organisatie 'allesbehalve goed voorbereid was', terwijl eerder door het Deventer college is gecommuniceerd dat PlusOV op alle manieren is ondersteund om met succes leerlingen te kunnen vervoeren.

Nalatig

De vragen volgen na een onderzoek van bureau Cissonius Groep. De analyse is gemaakt in opdracht van PlusOV zelf. PlusOV zou 'nalatig' zijn geweest omdat niet op tijd een deugdelijk vervoersplan aan vervoerders is geleverd. Die bedrijven hadden daardoor geen tijd om voertuigen en chauffeurs aan routes te koppelen. De vervoerscentrale zou daarnaast de 'regie op het vervoer' niet op een adequate manier hebben uitgevoerd.

PlusOV is eerder in het leven geroepen door samenwerkende gemeenten in de regio Stedendriehoek, het gebied rond Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Ook Heerde en Hattem zijn aangesloten. De uitvoeringsorganisatie moet al het vervoer regelen voor leerlingen die speciaal onderwijs volgen en vervoer dat onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet valt. Bij de organisatie ging de afgelopen maanden veel mis. Busjes kwamen te laat of helemaal niet aan. Het regende klachten.