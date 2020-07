Oplichters verleggen werkterrein naar fraude via de bank

Brandende shovel zorgt voor enorme rookplui­men boven A1 bij Deventer

22 juli Een shovel in lichterlaaie zorgde rond 18.00 uur voor flinke rookpluimen langs de A1 in Deventer. De machine vatte vlam in een loods op het industrieterrein bij Deventer-Oost en brandde vervolgens buiten volledig uit.