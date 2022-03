Oplossing dichterbij voor honderden huishoudens Colmschate en Diepenveen: ‘Hoogspanning moet onder de grond’

VIDEO Colmschate leeft onder hoogspan­ning: ‘Mensen maken zich zorgen, hoelang is dat nog nodig?’

Het is lelijk, daar is iedereen het over eens. Hoogspanningslijnen, soms zelfs letterlijk boven de tuinen en de huizen op Colmschate, bij Deventer. Zorgen over gezondheidsrisico’s zijn er ook. Als het aan 155 huishoudens in de wijk ligt, investeert de gemeente in het ondergronds leggen van de kabels. Maar het is zeer onzeker of dat gebeurt.

