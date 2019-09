Oplossing voor parkeren binnenstad Deventer:

vergunninghouder ook garages in

Om meer vrije parkeerplekken op straat in de Deventer binnenstad te scheppen, kunnen houders van een parkeervergunning binnen afzienbare tijd waarschijnlijk ook in de parkeergarages parkeren. Met dat idee is wethouder Frits Rorink (CDA) achter de schermen al ver, zo meldt hij.