Opluchting, maar ook ergernis nu Speelgoedmuseum open blijft

Toch onderzoek naar zwerfjonge­ren in Deventer

Deventer gaat toch onderzoek doen naar het aantal zwerfjongeren in en om de stad. Wethouder Frits Rorink (CDA) wilde er eigenlijk niet aan en stelde dat er onder meer via de zorg- en hulpverlening voldoende inzicht is. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil exact inzicht in de aantallen. Dat bleek gisteravond op het stadhuis.