Opluchting op camping De Holterberg na natuurbrand: geen angst, maar nog wel een nachtmerrie gehad

De dag na de brand is het business as usual op de tegen Holten aan gelegen camping van Bianca en Robert. Of ze goed heeft geslapen? ,,Nou, ik had wel even een nachtmerrie. Over wat er zou zijn gebeurd als het vuur ons wél had bereikt. Was geen fijne droom. Maar gelukkig bleef de brand beperkt tot een gebied zonder bewoning en is een echte ramp voorkomen.’’