Opnames ‘De Veroordeling’ in Deventer: bizarre moordzaak verfilmd in drama-thriller

Ruim 2,1 miljoen kilo vuurwerk opgeslagen in gemeente Voorst

9:00 Wolff Vuurwerk in Twello mag maximaal 2.123.794 kg aan vuurwerk opslaan. Het bedrijf aan de Engelenburgstraat in Twello is verreweg de grootste Voorster speler. Andere vuurwerkaanbieders in de gemeente Voorst komen samen net boven de 50.000 kilo uit. Het totale aantal kilo's permanente en tijdelijke opslag aan vuurwerk dat is toegestaan is 2.174.543 kg.