Opnames ‘De Veroordeling’ in Deventer: langstlopende moordzaak van ons land verfilmd in drama-thriller

Verwaaide haren en rode neuzen door de kou, stylisten hebben deze zondagmorgen een flinke klus te klaren. Kwasten en kammen zijn om de haverklap nodig. Het is kil aan de Welle in Deventer, de wind bij vlagen guur. Het is een filmset maar er is weinig glamourachtigs aan. Hoewel de regen met bakken uit de lucht komt, heeft de productieleiding een regenmachine uit België laten overkomen. ,,We maken de regen liever zelf. Zo kunnen we regelen hoe hard en hoe veel het moet regenen’’, licht productieleider Myra Dierx de drie grote sproeiers op de Wilhelminabrug toe.