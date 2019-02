Opnames 'De Veroordeling’ van start in Deventer: Wilhelminabrug verandert in filmset

Pee­ves-initiatief­ne­mer: ‘Pilot is wél geslaagd’

9 februari Hij begrijpt er niets van. Volgens Raymond Schneider, initiatiefnemer van eet-bestelbedrijf Peeves, is de pilot rondom zijn bedrijf en de voedselbank in Deventer wel degelijk geslaagd. Hij wil daarom in gesprek met de gemeente over het voornemen tot terugvordering van subsidie. Het gaat om 25.000 euro die de gemeente in 2017 aan Peeves beschikbaar stelde. ‘Ik wist helemaal niet dat dit geld afkomstig was vanuit een potje voor armoedebestrijding.’