Opnieuw auto in vlammen op in Deventer, vierde brandstichting in week tijd

De Deventer Moordzaak Hoe opiniepei­ler Maurice de Hond steeds weer in Deventer moordzaak duikt: ‘Louwes interes­seert me niet’

23 september Niemand is zo overtuigd van de onschuld van de veroordeelde Ernest Louwes in de Deventer moordzaak als Maurice de Hond (71). Veroordeeld voor smaad, maar hij gaat onverminderd door. Met ‘nieuw ontlastend bewijs’. Waarom zet de Amsterdamse opiniepeiler jaar in jaar uit zijn carrière op het spel om de Deventer moordzaak? ,,De geschiedenis heeft mij geleerd wat het is om te leven in een staat zonder rechtsorde. Louwes interesseert me niet.”