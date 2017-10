Opnieuw auto’s bekrast in de Twijgstraat

Belinda Braakhekke woont in de Twijgstraat. ,,Wij zagen voordat we vanochtend de deur uitgingen een kras op de auto.” Toch ging ze er niet meteen vanuit dat de dader weer had toegeslagen. Pas toen ze ’s middags thuiskwam, bleek dat ook andere auto’s in de straat waren toegetakeld. ,,Het is voor de derde keer in een half jaar tijd.”