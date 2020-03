Opnieuw autobrand in Deventer: Peugeot vliegt in brand op parkeerplaats

Voor vijfde jaar op rij meer files: dit is waar automobi­lis­ten in Overijssel het langst stilstaan

6 maart Het gevoel dat je altijd in de file staat kan zomaar eens kloppen. Voor het vijfde jaar op rij is in 2019 het aantal files op grote rijkswegen in Overijssel toegenomen. De N50 tussen spant de kroon: daar groeide het aantal files met 144% ten opzichte van 2018. Ook op de A28 en de A1 nam het fileleed toe.