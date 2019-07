Opnieuw botulisme vastgesteld in vijvers Rivierenwijk in Deventer

In de vijvers van het Venenpark en de Holterkolk is door het waterschap opnieuw botulisme geconstateerd. De gemeente heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst. Vorig jaar leidde botulisme in het park tot massasterfte onder watervogels: meer dan 100 eenden legden het loodje.

Volgens woordvoerder Roelof Hoving constateerde het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) 'een week of drie geleden’ opnieuw botulisme in de vijvers van het park. ,,Bij de vorige warmteperiode.” Toen zijn opnieuw dode dieren geruimd, zegt Hoving, die geen aantallen paraat heeft. Hij geeft aan dat de laatste week geen kadavers meer bij het waterschap zijn gemeld door omwonenden. ,,Maar al is het nu niet zichtbaar in de vorm van dode dieren; het kan nog wel in het water zitten.”

De gemeente heeft twee weken na de constatering gele waarschuwingsborden geplaatst aan de vijver. ,,Vaak moet er eerst een flinke regenperiode zijn, dan is het weg, maar dat is nog niet het geval geweest. Bovendien komt er een warme periode aan. Dus die borden blijven voorlopig nog wel even staan”, zegt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. Volgende week gaat het kwik naar rond de 30 graden. Botulisme floreert bij hoge temperaturen.

Niet vissen

Het is in ieder geval zaak om voorlopig niet te zwemmen -voor zover dat al een optie was- of te vissen in de vijvers. Vorig jaar vonden ruim honderd eenden de dood in het parkgebied. Het waterschap viste de dode dieren toen met roeibootjes uit het water om verdere besmetting te voorkomen.