Opnieuw brandstichting in Deventer: personenauto gaat in vlammen op

Brandstichting

Opvallend

Opvallend genoeg werd gisternacht, óók vlak na vijf uur, brand gesticht in een rijtje containers aan de Ferdinand Bolstraat, hemelsbreed 700 meter verderop in de wijk rondom de Zwolseweg. Toen sloeg de brand over naar een schuurtje, welke zwaar beschadigd raakte. Het is nog onbekend of beide zaken verband houden met elkaar, de politie neemt dit wel mee in het onderzoek.