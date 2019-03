Opnieuw drugswoning op slot in Deventer dankzij goede neus van buren

SER-ad­vies Overijssel: ‘Actie nodig om duizenden verdwijnen­de mbo-banen op te vangen’

13 maart Er is geld nodig om de klappen van de veranderende arbeidsmarkt voor mbo’ers op te vangen. Zo luidt -in het kort- het advies van SER Overijssel dat woensdag werd gepresenteerd. Duizenden banen in de regio dreigen te veranderen of te verdwijnen. De investeringen moeten moeten vakmensen en het onderwijs meer toekomstbestendig maken.