Opnieuw eend dood na mishandeling op Deventer Vogeleiland; wethouder kijkt naar extra toezicht

Volgens stichtingsvoorzitter Freekje Vervoord is het de laatste maanden om de haverklap mis. Vooral op de tijden dat de beheerder en vrijwilligers er niet meer zijn. ,,Wij kunnen goed merken dat het ’s avonds langer licht en warm is. Begin mei is er met een aantal eenden gevoetbald en is over ze heen gereden, onze pauw is door een hond aangevallen, het raam van de kiosk is geforceerd waarna er zijn mensen binnen geweest en laatst was het gewoon een enorm gore smeerboel. Toen troffen we allerlei etensresten voor het paviljoen en waren de stoelen naar beneden gegooid. Eigenlijk vragen onze vrijwilligers zich de laatste tijd vooral af wat ze nu weer zullen aantreffen.”