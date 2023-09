Opnieuw gaan auto’s in Deventer in vlammen op

Bouw 60 meter hoge woontoren in Deventer haven vertraagd: ‘We zetten dit plan door’

De hoop was dat de bouw in het Deventer Havenkwartier anderhalf jaar geleden jaar gestart zou zijn. Maar van de komst van een woontoren van liefst 60 meter, een voor Deventer begrippen hoog gebouw, is nog niks zichtbaar. Wat is er aan de hand?