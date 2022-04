Opnieuw Kamervragen over Deventer moordzaak: waar blijven resultaten coldcaseteam?

Stik­stofaan­pak door uitkoop en onteige­ning valt slecht: ‘Minister zaait onrust’

Gebrek aan perspectief voor boeren, te weinig handvatten voor provincies om de problemen op te lossen. De kritiek op de langverwachte ‘stikstofbrief’ van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) is niet mals. Het versneld uitkopen of onteigenen van boeren zal Nederland niet uit het stikstofmoeras trekken, verwacht LTO. ,,We zitten allemaal klem’’, zegt veehouder Geertjan Kloosterboer uit Oxe (gemeente Deventer).

