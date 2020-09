Opnieuw nachtelijke autobranden in Deventer (voor de 34e en 35e keer)

Afgelopen nacht is er opnieuw een auto en dit keer ook een scooter in de brand gestoken in Deventer. Dit is de 34e en 35e keer sinds september vorig jaar dat er in Deventer een voertuig in brand is gestoken.

Het begon omstreeks drie uur 's nachts toen buurtbewoners in de wijk Zandweerd een brandende scooter zagen aan de Henrick ter Brugggenstraat. Bij aankomst van de brandweer stond de scooter al volledig in brand en was er geen redden meer aan.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen bosschage. De scooter is volledig afgebrand en alleen het frame is nog over. De politie ‘sluit brandstichting niet uit’ en gaat in de loop van de dag onderzoek doen.

Afgelopen nacht werd ging opnieuw een auto in Deventer in vlammen op. Iets daarvoor ook een scooter. Dit zijn nummers 34 en 35 sinds september 2019.

Poederblusser

Daarna was het opnieuw om half zes raak in het nabijgelegen dorp Schalkhaar. Daar ging een auto in vlammen op aan het Klein Wielens in Schalkhaar. Ook deze keer werd de brand door buurtbewoners ontdekt. Een buurman heeft nog een poederblusser leeggespoten, maar de vlammen sloegen er al zo hevig uit dat de auto niet meer de redden was.

De brandweer heeft de auto geblust, het vuur sloeg niet over naar de naastgelegen schutting. Ook bij deze brand gaat de politie uit van brandstichting en zal er in de loop van de dag onderzoek worden gedaan. De auto is volledig uitgebrand en total loss.

Vorige week brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond hetzelfde tijdstip een auto uit in de wijk Knutteldorp.

Terugkerend probleem

Autobranden zijn een terugkerend probleem in Deventer. De autobrand bij de G. J. L. Ankersmitlaan is alweer de 19e van dit jaar in de stad. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars bleek eerder al datDeventer in 2019 de stad was met de op een na meeste autobranden.

Bekijk hieronder de interactieve kaart met het overzicht van alle autobranden in Deventer vanaf 18 september 2019.

