Opnieuw spektakel bij Voorwaarts, Witkampers komt met de schrik vrij en stadsderby is een prooi voor De Gazelle

Eerste klasse E

Heino heeft een week mogen genieten van de eerste plek op de ranglijst , maar is na dit weekend weer koploper af. Toch vond trainer Martijn de Vogel dat zijn ploeg met het gelijkspel (1-1) tegen RKHVV uit Huissen een punt gewonnen had. ,,Dit is de beste ploeg waar wij tot nu toe tegen gespeeld hebben deze competitie.” aldus De Vogel. ,,We hebben in de eerste helft een kans gekregen en die vloog er ook direct in. De tweede helft houdt onze keeper Kevin Reimink ons in de wedstrijd met een paar heel goede reddingen en in de slotfase hadden we via Sten Rosendal de overwinning zomaar nog kunnen stelen, maar dat was zeker niet verdiend geweest.”