Opnieuw streep door Deventer Ronde van Vedett met Pasen: ‘Maar evenement verdwijnt niet’

Tuinrace in plaats van carnaval in Voorst: ‘Maar geen F1-praktijken’

12 januari Normaal gesproken waren verenigingen nu druk met het gereed maken van de praalwagens. Maar helaas, carnaval zit er dit jaar niet in. In Voorst leggen ze zich daar niet bij neer, daar hebben ze een coronaproof alternatief verzonnen: de ‘Tuinrace’. In het carnavalsweekend kun je via een vaste route versierde tuinen bekijken vanuit je auto.