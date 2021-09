Opnieuw zinkgat in Schalkhaar na leidingbreuk

Vannacht werd de lekkage ontdekt. De hele nacht is geprobeerd om het probleem op te lossen. Het water is afgesloten en ook de Pastoorsdijk is gedeeltelijk afgesloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de weg gerepareerd wordt. Dit kan best nog even duren gezien dit soort werkzaamheden normaal niet in het weekend plaatsvinden. Het is voor omwonenden nog wel mogelijk om boodschappen te doen bij de Plus.