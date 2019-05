Oprichters Hof van Twello zoeken opvolger

Personeel Roto Smeets nog steeds tussen hoop en vrees (en al ruim twee weken aan het werk zonder salaris)

17:25 De bijna vierhonderd werknemers van drukkerij Roto Smeets in Deventer leven al ruim 2,5 week tussen hoop en vrees. Ze hebben eind vorige maand geen salaris gehad, het is de komende weken ook niet te verwachten en de curator is sinds die tijd naarstig in onderhandelingen met mogelijke overnamekandidaten voor de failliete diepdrukker. ,,Ik hoop dat er in godsnaam deze week duidelijkheid komt", zegt FNV-bestuurder Bernhard van Iren.