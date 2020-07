Oprit A1 naar Hengelo weer open, verkeerschaos bij Deventer blijft groot

Dit zijn de nieuwe wedstrijd­shirts van Go Ahead Eagles

12:44 Met een speciale video als ode aan de supporters heeft Go Ahead Eagles vandaag de voetbalshirts voor het nieuwe seizoen gelanceerd. Het is voor het eerst dat de club speelt in de voetbalkleding van Stanno, het huismerk van kledingleverancier Deventrade. De afgelopen decennia speelde de Deventer profclub met het merk Hummel.