Oproep in Deventer politiek: Laat jeugd GA Eagles niet naar Twello vertrekken

Financieel

Fractieleider Bram Emens wil in schriftelijke vragen aan B en W opheldering; waarom kon de gemeente niet meewerken aan het verzoek van de club om ergens in Deventer te gaan trainen en spelen met de jeugdploegen? Deventer Belang is ook benieuwd of partijen er financieel niet uitkwamen en zo ja, waarom de gemeenteraad dan niet is geïnformeerd.