Oproep politie: getuigen die vrouwenbelager in Deventer park hebben gezien, meld je

Binnenkij­ken in compleet vernieuwde podium De Hip in Deventer: Na anderhalf jaar stilte klinkt er weer muziek

11:41 Ruim acht jaar geleden opende Fonz Scheepstra café De Hip middenin Deventer, op de Brink. Van die acht jaar zat de zaak wegens de coronacrisis anderhalf jaar dicht. Wat Scheepstra niet wilde, is na al die tijd weer opengaan alsof er niets gebeurd is. Daarom is de hele zaak volledig verbouwd. De Stentor mocht zondag alvast binnenkijken.