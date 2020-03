Opsporen en ruimen niet-ontplofte bommen in Deventer kostte afgelopen jaren meer dan miljoen

Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kosten Deventer ook in 2019 nog een bom duiten. Het opsporen van niet ontplofte bommen kostte in de gemeente Deventer het afgelopen jaar bijna 130.000 euro. Over de afgelopen vijf jaar gezien liggen die kosten nog veel hoger; 1,7 miljoen euro. Zeventig procent van dat bedrag krijgt de gemeente Deventer vergoed van het rijk, die daarvoor een speciale regeling heeft.

In Nederland liggen nog duizenden bommen en granaten in de bodem. Veel van deze explosieven kunnen 75 jaar na dato nog steeds ontploffen. In Nederland zijn gemeenten er over het algemeen voor verantwoordelijk voor dat die bommen veilig worden weggehaald.

Vergeltungswaffe-1

De explosieven komen vaak bij bouwwerkzaamheden aan het licht, zoals onlangs nog bij het werk voor de verbreding van snelweg A1, vlakbij Wilp. Toen stuitte de aannemer op een V1 (Vergeltungswaffe-1), een onbemand Duits vliegtuig met explosieve lading uit de Tweede Wereldoorlog, toen ingezet als vernietigingswapen.

De kosten daarvan blijven voorlopig voor Deventer beperkt tot 1.500 euro, blijkt uit cijfers van de gemeente. Vooral voor planningswerk en een plan van aanpak. Daarvan krijgt de gemeente dus zeventig procent van het rijk vergoed. Het apparaat wordt zondag 8 maart geruimd, een mega-operatie waarvoor meer dan 550 woningen in Voorst ontruimd moeten worden. Toch is dat (over 2019) voor de gemeente Deventer bij lange niet de duurste klus. Het overgrote deel wordt door Rijkswaterstaat betaald, dat verantwoordelijk is voor de verbreding van de A1.

Brinkgreverweg

De kosten zitten volgens gemeentelijk woordvoerder Maarten-Jan Stuurman niet alleen in het opsporen van bommen, maar als er mogelijk explosieven in de grond zitten moet er ook anders gewerkt worden, om bijvoorbeeld schade te voorkomen.

De kosten waren over het afgelopen jaar het hoogst aan de Brinkgreverweg. Die weg zat vorig jaar lange tijd dicht, omdat hij opnieuw ingericht werd. Niet-ontplofte bommen kostten Deventer daar meer dan 80.000 euro. Deventer is zeker niet de enige gemeente met hoge kosten; in het naburige Voorst liepen de bedragen voor niet-ontplofte bommen de afgelopen jaren ook in de tonnen.