Opvallend veel vinken gezien in Gelderland en Overijssel

Niet eerder zijn er zoveel vinken in de tuinen in Overijssel, Gelderland en Flevoland geteld als dit jaar. Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling dit weekend eindigde de vink als derde op de ranglijst meest gespotte vogels in de tuinen.

De huismus is de meest getelde vogelsoort in Overijssel, Gelderland en Flevoland. In alle drie de provincies werd de huismus het vaakst geteld, voor de koolmees en de vink. Waar de huismus en de koolmees jaarlijks de ranglijst aanvoeren is de vink een nieuwe naam in de top 3 meest getelde vogels.

Sneeuw

Volgens de vogelbescherming is dat grotendeels te verklaren door het pak sneeuw dat de afgelopen dagen in de regio lag. Vinken zoeken hun voedsel op de grond en zijn door de sneeuw in grote aantallen naar de tuinen getrokken, wat terug te zien is in de Tuinvogeltelling.

In Overijssel werd de vink door 4426 deelnemers in totaal 6640 keer gezien. In Gelderland door 9687 deelnemers 16959 keer en in Flevoland door 1431 deelnemers 2473 keer.

Huismus