Opvallend: vuurwerkschade in Deventer lager dan in Voorst

Stuurman benadrukt ook dat de volledige inventarisatie nog een paar weken op zich laat wachten. Duidelijk is wel dat de vuurwerkschade binnen tien jaar in Deventer enorm is afgenomen, van 100.000 euro in 2010/2011 naar enkele duizenden euro's in 2019. Tijdens de vorige jaarwisseling bedroeg de schade 14.276,26, ruim tienduizend euro minder dan een jaar ervoor. Een verklaring voor die afname is er op het gemeentekantoor niet. ,,Daar is geen specifieke reden voor te geven, maar uiteraard wel positief.’’ Wel stuurde de gemeente drie jaar lang brieven aan scholen en sportverenigingen met tips. ,,Zoals controleer ramen, haal rondslingerend brandbaar materiaal weg, zet containers binnen. Vorig jaar zijn we gestopt met die brieven want die instellingen gaven aan het nu wel te begrijpen.’’ Ook controleert een beveiligingsbedrijf met twee surveillanceauto’s op ‘kwetsbare’ objecten. ,,Als ze vaststellen dat er ergens een gat in een raam zit, dan zorgen ze ook dat dat direct gerepareerd wordt om te voorkomen dat daar dan weer vuurwerk doorheen gegooid wordt.’’