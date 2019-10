Opvallende camera's in Deventer binnenstad zijn niet om te flitsen, maar om busjes te tellen

Op dertien plekken in en rond de Deventer binnenstad zijn opvallende camera's geplaatst om de busjes en vrachtwagens te tellen die de binnenstad bevoorraden. Ze zijn dus niet voor de veiligheid of om te flitsen, zoals gespeculeerd wordt.

Deventer wil met de camera's in beeld krijgen hoeveel auto's, busjes en vrachtwagens van bijvoorbeeld postbezorgers, winkels en horeca de stad in rijden om de binnenstad te bevoorraden. Op basis van de kentekens van de op camerabeelden vastgelegde voertuigen probeert Deventer in kaart te brengen wat de uitstoot is van het stadsverkeer. Uiteindelijk is de gedachte daar achter dat het 'groener’ en schoner moet in de Deventer binnenstad.

Op verschillende plekken op internet wordt al druk gespeculeerd over het doel van de camera's, terwijl op de meeste een opvallend A4'tje is geplakt met de mededeling dat ze voor een verkeerstelling zijn. Ze zijn dus niet om bijvoorbeeld te flitsen of voor de openbare orde.

De beelden worden volgens gemeentelijk woordvoerder Maarten-Jan Stuurman ook niet voor andere doeleinden gebruikt. ,,We slaan ze ook niet op. Op basis van de beelden proberen we alleen maar een beter beeld te krijgen van wat de uitstoot is in de binnenstad.”

Dertien plekken

De camera's staan op dertien plekken opgesteld: onder meer aan de Vleeshouwerstraat, Keizerstraat, maar ook aan bijvoorbeeld de Kapjeswelle en rond het station. Verschillende bedrijven bevoorraden al zonder uitstoot in Deventer: zo rijdt de Deventer Stadsdistributie, een samenwerkingsverband van Sallcon en de Deventer MKB al langer met opvallende elektrische busjes.

Stadsdistributie