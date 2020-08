Opvang in Diepenveen met handen in het haar om mysterieuze dodelijke egelziekte

Gestopte bloemist Paul Hafkamp kleurt nu met verf: ‘Ik hoop als schilder tot volle bloei te komen’

9:59 Paul Hafkamp is nu creatief met verf in plaats van bloemen. De 64-jarige Bathmenaar stopte na veertig jaar met zijn bloemenwinkel (Paul Hafkamp Bloemen) in Colmschate en stort zich nu volledig op kunstschilderen. ,,Action painting. Lekker knallen, niet treuzelen. De actie moet van het doek spatten.’’