Opvangcentra in Deventer werken samen om te voorkomen dat dak- en thuislozen op straat zwerven

Een cliënte van IrisZorg vertelt hoe het is om in tijden van de coronacrisis dakloos te zijn. Ze maakt gebruik van de nachtopvang: ,,Ik slaap met maximaal drie andere vrouwen op een kamer. Normaal zijn dat er vier. Overdag probeer ik online werk en woonruimte te zoeken, maar er is maar één computer. Dat is met 18 man niet te doen. Normaal konden we hiervoor naar de bibliotheek, maar ook die is nu dicht.”