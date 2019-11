‘Orange the Wilhelmina’ en protesteer tegen geweld tegen vrouwen door een selfie te maken in Deventer

Deventer doet mee aan de wereldwijde actie Orange the World om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Omdat de Deventer brug uitermate fotogeniek is deed de Soroptimistenclub in de stad er een schepje bovenop: ‘wie komt een oranje selfie maken om 17.00 uur bij de brug?’

Burgemeester Ron König stond begin van de avond ook onder de brug. ‘De Wilhelminnabrug kleurt prachtig oranje,’ zo twitterde hij.

Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Het is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Vanaf vandaag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Deventer laat met het uitlichten van de Wilhelminabrug zien dat de stad de wereldwijde actie steunt en voegt zich hiermee bij meer dan veertig andere gemeenten in het land.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een probleem overal in de wereld. Minstens één op de drie vrouwen heeft geweld meegemaakt in haar leven, wat betekent dat een miljard vrouwen en meisjes is geconfronteerd met fysiek, seksueel of psychisch geweld.

